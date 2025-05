Ermal Meta racconta le ’Camelie invernali’

Torna a parlare del suo paese d’orgine, l’Albania, Ermal Meta con il suo secondo romanzo ’Le camelie invernali’ (La nave di Teseo) che presenterà oggi alle 18,30 alla libreria Ambasciatori di via Orefici. Dopo ’Domani e per sempre’ uscito nel 2022 e ambientato in Albania durante la Seconda Guerra mondiale, ora Ermal Meta ambienta la storia nel 1995, raccontando il conflitto viscerale e drammatico tra due famiglie segnate dal lutto, dalla vendetta e dagli obblighi d’onore. L’artista è un cantautore e polistrumentista naturalizzato italiano con una lunga carriera musicale prima come componente dei gruppi ’Ameba 4’ e ’La Fame di Camilla’, poi dal 2013 come solista. Il suo ultimo lavoro disco è del 2024 ’Buona Fortuna’, dedicato alla figlia Fortuna Marie. Rispetto al primo periodo della sua carriera, caratterizzato da uno stile pop rock con infuenze indie, da solista Erma Meta sembra dare più spazio alle sperimentazioni, fondendo il pop all’elettronica. Ha condotto l’ultimo concerto del Primo Maggio a Roma insieme a Noemi e Big Mama.