Ernesto Carbone, Csm: "I magistrati siano liberi di parlare della riforma senza ripercussioni"

Oggi si apre l’anno giudiziario: la cerimonia sarà straordinariamente ospitata dalla caserma della Legione Carabinieri di via dei Bersaglieri, data l’indisponibilità dell’aula Bachelet della Corte di Appello, sede dell’evento negli anni passati. Si prospetta, peraltro, un’inaugurazione movimentata. Anche a Bologna infatti, come nel resto d’Italia, l’Associazione nazionale magistrati ha annunciato la protesta contro il disegno di legge di riforma costituzionale della giustizia. Perciò, i magistrati sono invitati a riunirsi fuori dalla caserma, prima della cerimonia, con toga, coccarda tricolore e Costituzione; quelli presenti alla cerimonia dovranno abbandonare l’aula all’intervento del rappresentante del governo (in città è prevista la presenza di Davide Galli, direttore generale dell’Unità di missione per l’attuazione degli interventi del Pnrr del ministero della Giustizia).

Una ipotesi che Ernesto Carbone, rappresentante del Consiglio superiore della magistratura alla cerimonia, spera sarà scongiurata.

Carbone, cosa si aspetta dall’inaugurazione?

"Domani per me è una giornata importante: da ex studente a Bologna, poter inaugurare l’anno giudiziario nella città che mi ha accolto e accoglie tuttora è un’opportunità molto emozionante. E sono specialmente contento di farlo per la prima volta qui perché credo che i tempi chiedano franchezza e lealtà, quando ci si confronta tra istituzioni. Spero che la tensione rientri, anche se difendo in ogni caso i magistrati sulla riforma della Costituzione".

Parliamo di questa riforma.

"La separazione delle carriere dei magistrati, il doppio Csm, il sorteggio dei suoi componenti e l’Alta Corte disciplinare: tutti temi che non risolvono i veri problemi della giustizia, quelli che stanno a cuore ai cittadini, ossia i tempi lunghi dei processi e gli errori giudiziari. Non mi spaventa la dialettica, anche dura, fra poteri dello Stato, ma il magistrato in questo momento deve essere in grado di poter spiegare le proprie ragioni".

Ci spieghi meglio.

"Lunedì presenterò una pratica al Csm per fare sì che si faccia finalmente chiarezza sulla comunicazione da parte dei magistrati. Ossia, di fronte a una riforma della Costituzione che riguarda proprio la giustizia, il potere di cui è detentore, il magistrato deve essere libero di poterne parlare sui social, nelle scuole, in tv, per strada... Non voglio si corra il rischio che un magistrato che esprime le proprie idee sulla riforma poi sia vittima di interrogazioni parlamentari o di esposti al Csm, come purtroppo già accaduto in passato. Inoltre, è un messaggio anche per i giovani magistrati, che devono avere la consapevolezza di essere detentori di uno dei tre poteri dello Stato e di essere liberi di esprimere le proprie idee".

Uno dei temi più dibattuti della riforma è la separazione delle carriere. Cosa ne pensa?

"Il rischio è che si creino duemila ’superfunzionari’ dello Stato con a disposizione quasi 300.000 persone delle forze dell’ordine. Se saranno distaccati dal resto dei magistrati, senza commistione e contaminazione, rischiano di non esercitare appieno il proprio ruolo, di non essere consapevoli del loro potere. Duemila ’accusatori’. Inoltre, quando mi fanno l’esempio del pm che prende il caffè col giudice, io rispondo che per me è una cosa positiva: non voglio immaginare che sia un caffè a influenzare il lavoro di un pm, di un avvocato, di un giudice. Al contrario, penso che la contaminazione anche al di fuori delle aule dei tribunali possa arricchire queste tre figure, gli operatori della giustizia in Italia".

Lei è bolognese d’adozione. Come trova Bologna, dal punto di vista della sicurezza?

"In generale vedo la città migliorata: c’è chi si lamenta del traffico e dei cantieri, ma per me le opere pubbliche sono sempre un bene. Ma dal punto di vista della sicurezza non ci siamo: purtroppo vedo sempre più zone in città non accessibili a tutti i cittadini. Da studente, passeggiavo tranquillamente di notte in piazza Verdi, ora no. Bologna ha avuto un momento felice quando, qualche anno fa, i carabinieri guidati dal colonnello Giardina d’accordo con la Procura fecero controlli con i cani antidroga nelle scuole e ristabilirono la legalità nelle aule universitarie. Vorrei che Bologna spiccasse anche sulla sicurezza, cosa su cui ora ahimè mi pare difetti. È culturalmente inaccettabile. E sui recenti cortei, che hanno messo a ferro e fuoco la città, dico che bisogna essere durissimi: qualche teppistello non può mettere a soqquadro il centro storico, con la scusa evidentemente fasulla di manifestare".