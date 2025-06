Erogati sul territorio dalla Bcc Felsinea oltre 120 milioni di mutui

Si è svolta l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria di Bcc Felsinea, appuntamento che ha visto l’approvazione del bilancio d’esercizio 2024 e la presentazione del bilancio di coerenza. Così da Bcc: "Dal punto di vista economico, il 2024 è stato un anno di ulteriori progressi: l’utile è cresciuto rispetto all’anno precedente (13,2 milioni di euro, +11,4%) e si conferma la solidità patrimoniale della banca, con un CET1 Ratio salito al 24,6%. Un risultato reso possibile dall’impegno della Direzione e dei 198 collaboratori, in aumento rispetto al 2023 (+11,2%). Il bilancio di coerenza 2024, presentato nel corso dell’Assemblea, ha restituito l’immagine di una banca vicina al territorio: sono stati erogati oltre 120 milioni di euro in mutui a famiglie e imprese. In risposta alle calamità naturali che hanno colpito le aree servite dalla banca, 10 milioni di euro sono stati destinati a finanziamenti a tasso zero per le realtà danneggiate. A testimonianza dell’impegno per la comunità, Bcc Felsinea ha inoltre destinato oltre 610.000 euro a iniziative di beneficenza, mutualità e sponsorizzazioni, supportando 345 progetti territoriali. La quota di utile 2024 destinata a Fondo di beneficenza e mutualità è di 400.000 euro. La responsabilità sociale si estende anche al fronte ambientale. Grazie all’approvvigionamento di energia 100% rinnovabile, la banca ha ridotto i propri consumi energetici totali del 14% nel triennio 2022-2024".

z. p.