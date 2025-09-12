Spacciavano eroina e cocaina in Bolognina e San Donato. Sgominata la rete dei pusher

Bologna, 12 settembre 2025 – Eroina spacciata per le strade della Bolognina e nel quartiere San Donato. La polizia ha sgominato una rete di pusher e arrestato quattro persone. L’operazione ‘Black hole’ (video) è scattata all’alba di questa mattina.

La polizia è intervenuta nei confronti dei soggetti individuati come membri di “un’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti”. Due di loro, un cittadino pakistano e un macedone, sono finiti in carcere, mentre per gli altri – due fratelli originari del Pakistan – sono scattati gli arresti domiciliari. Altri 15 indagati a piede libero, pakistani e tunisini, sono stati sottoposti a perquisizioni delegate dalla Procura.

L’attività investigativa, condotta dalla Squadra mobile già a partire da giugno del 2022, è nata come conseguenza di alcuni servizi di contrasto allo spaccio di stupefacenti in San Donato, che hanno consentito di individuare un gruppo di spacciatori nordafricani dediti a un’incessante e consistente attività di smercio al dettaglio di eroina bianca e cocaina. Sotto i riflettori è finito in particolare un cittadino tunisino di 34 anni, assieme ai suoi “cavalli”, che muovendosi velocemente tra le vie della periferia consegnavano la droga, soprattutto a una clientela affezionata.

Il monitoraggio degli indagati nordafricani, tramite servizi di osservazione, controllo e pedinamento e tramite strumenti tecnici di captazione, ha consentito di delineare ruoli e compiti dei vari componenti della banda, oltre all’origine del canale di approvvigionamento della droga. I polizioti hanno individuato anche una base operativa uin n appartamento di via Cooperazione, dove nel 2022 sono stati sequestrati oltre 700 grammi di eroina. Al vertice del gruppo criminale il cittadino pakistano finito in carcere, un quarantenne già noto alle forze dell’ordine: l’uomo dal Portogallo, dove si era trasferito dopo l’arresto di un conoscente, coordinava e dirigeva l’attività illecita di tutti gli associati, procacciava le forniture di narcotraffico, teneva i contatti diretti con fornitori e clienti.

Una vera e propria rete logistica radicata tra diversi alloggi a Bologna, Ferrara e Consandolo (Ferrara). Gli immobili venivano usati come basi per lo stoccaggio, il confezionamento e la custodia della droga. Durante le indagini sono stati effettuati 15 arresti in flagranza di reato e sequestrati circa 10 chili di eroina bianca, 300 grammi di cocaina e un chilo di hashish, oltre che 63.000 euro in contanti.