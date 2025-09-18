In casa 2,5 kg di eroina e 10mila euro in contanti, arrestato in Bolognina

Bologna, 18 settembre 2025 – Operazione antidroga dei carabinieri in Bolognina, dove un 45enne tedesco residente in zona, già con precedenti di polizia, è finito in manette con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio.

L’uomo è stato notato dai militari del nucleo operativo della compagnia Bologna Centro mentre si aggirava con atteggiamento sospetto. Dopo un pedinamento, è stato fermato nel momento in cui stava per salire in auto: per bloccarlo i carabinieri hanno dovuto immobilizzarlo, vista la resistenza opposta per sottrarsi ai controlli. La perquisizione immediata ha portato al ritrovamento di un involucro contenente alcuni grammi di cocaina ed eroina.

Le verifiche sono poi proseguite nell’abitazione del 45enne, dove i militari hanno scoperto un vero e proprio deposito di droga: 2,5 chilogrammi di eroina, 6,55 grammi di cocaina, oltre a 9.840 euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio e materiale per la pesatura e il confezionamento delle dosi. Su disposizione della Procura di Bologna, l’uomo è stato portato in carcere e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

L’operazione si inserisce nelle attività di contrasto allo spaccio al dettaglio che i carabinieri stanno intensificando in Bolognina, area da tempo al centro dell’attenzione delle forze dell’ordine per la presenza di traffici legati agli stupefacenti.