Vincere
Sergio Gioli
Vincere
Bologna
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Cade finestra asiloSimone VagnozziStipendio senza lavorareIsabel RussinovaGite autunnoElettra Lamborghini
Acquista il giornale
CronacaIn casa 2,5 kg di eroina e 10mila euro in contanti, arrestato in Bolognina
18 set 2025
ENRICO AGNESSI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Bologna
  3. Cronaca
  4. In casa 2,5 kg di eroina e 10mila euro in contanti, arrestato in Bolognina

In casa 2,5 kg di eroina e 10mila euro in contanti, arrestato in Bolognina

Nei guai in 45enne tedesco già noto alle forze dell’ordine: dopo un pedinamento, è stato fermato nel momento in cui stava per salire in auto. Dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio

L'uomo, un 45enne tedesco, è stato arrestato dai carabinieri

L'uomo, un 45enne tedesco, è stato arrestato dai carabinieri

Per approfondire:

Bologna, 18 settembre 2025 – Operazione antidroga dei carabinieri in Bolognina, dove un 45enne tedesco residente in zona, già con precedenti di polizia, è finito in manette con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio.  

Approfondisci:

Sangue in Bolognina, la rissa nel video delle telecamere di sicurezza della gioielleria

Sangue in Bolognina, la rissa nel video delle telecamere di sicurezza della gioielleria

L’uomo è stato notato dai militari del nucleo operativo della compagnia Bologna Centro mentre si aggirava con atteggiamento sospetto. Dopo un pedinamento, è stato fermato nel momento in cui stava per salire in auto: per bloccarlo i carabinieri hanno dovuto immobilizzarlo, vista la resistenza opposta per sottrarsi ai controlli. La perquisizione immediata ha portato al ritrovamento di un involucro contenente alcuni grammi di cocaina ed eroina.

Approfondisci:

Pizzaiolo preso a bastonate in Bolognina: il cliente pretendeva di mangiare gratis

Pizzaiolo preso a bastonate in Bolognina: il cliente pretendeva di mangiare gratis

Le verifiche sono poi proseguite nell’abitazione del 45enne, dove i militari hanno scoperto un vero e proprio deposito di droga: 2,5 chilogrammi di eroina, 6,55 grammi di cocaina, oltre a 9.840 euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio e materiale per la pesatura e il confezionamento delle dosi. Su disposizione della Procura di Bologna, l’uomo è stato portato in carcere e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

L’operazione si inserisce nelle attività di contrasto allo spaccio al dettaglio che i carabinieri stanno intensificando in Bolognina, area da tempo al centro dell’attenzione delle forze dell’ordine per la presenza di traffici legati agli stupefacenti.  

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata