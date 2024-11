Eroina, ingerisce 121 ovuli: trafficante di droga arrestato in aeroporto a Bologna

Bologna, 25 novembre 2024 - Aveva ingerito 121 ovuli di eroina per eludere i controlli delle forze dell'ordine all'aeroporto Marconi. La Guardia di Finanza, però, ha ugualmente intercettato il trafficante, un trentunenne in arrivo dall'Olanda, che sottoposto a degli esami radiologici è stato scoperto e arrestato in flagranza di reato con l'accusa di traffico internazionale di stupefacenti.

Il tutto è accaduto l'altro giorno quando i finanzieri, durante i controlli effettuati al Marconi, hanno proceduto al controllo di un passeggero, il trentunenne nigeriano in arrivo dall'Olanda. L'uomo ha subito mostrato segni di nervosismo, tanto che le Fiamme Gialle, insospettite da questo atteggiamento, hanno deciso di svolgere controlli più approfonditi attraverso degli esami radiologi da effettuare al Sant'Orsola.

Dagli esami è così emerso che il trentunenne aveva ingerito 121 ovuli di eroina, per un peso complessivo di un chilo e trecentocinquanta grammi, per tentare di portare la droga in Italia. Eroina che, immessa sul mercato, secondo le stime delle Fiamme Gialle, avrebbe fruttato tra i centomila e i centoventimila euro.

Il trafficante è stato arrestato con l'accusa di traffico internazionale di stupefacenti e portato in carcere, a disposizione dell'autorità giudiziaria.