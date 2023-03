Eroine tragiche che cambiano il loro destino

di Claudio Cumani

Ofelia non annega e va in effetti in convento come suggerito da Amleto dove però inizia a coltivare fiori in giardino; Anna Karenina non si butta sotto il treno ma si dedica a una famiglia allargata; Hedda Gabler non si spara ma fa le valigie, lascia il marito e insegue la sua voglia di libertà. Alessandra Sarchi per il suo podcast ‘Vive!’ (diventato poi un libro edito da Harper Collins) ha immaginato dieci finali diversi per altrettante eroine del teatro e della letteratura, imbastendo storie di donne che si ribellano al loro destino tragico. "Perché quelle sorti – spiega l’autrice – sono l’esito inevitabile di una visione della donna non più condivisibile". A dar voce ai vari personaggi è una attrice amata e sensibile alla questione femminile come Federica Fracassi. Lei e Sarchi saranno appunto protagoniste a San Filippo Neri di un paio di reading: il primo appuntamento è domani alle 20,30 con ‘Madame Bovary’, il secondo il 27 marzo sarà incentrato invece su Albertine, il personaggio femminile più importante della ‘Recherche’ di Proust. Con loro sul palco il pianista Daniele Furlati. Lunedì interverrà in dialogo la docente e scrittrice Anna Masecchia. Che ne è in questo caso della giovane Emma? Ovviamente non vedremo il popolare personaggio di Flaubert ricorrere all’arsenico per morire ma... avviarsi a una felice carriera di scrittrice.

Fracassi, reduce da una fortunata tournée del Piccolo di Milano a Buenos Aires dove ha portato ‘Carbonio’ di Pier Lorenzo Pisano, è alla sua prima esperienza di questo genere. "In passato avevo solo curato la lettura, per ‘Ad alta voce’ su Radiotre, del romanzo di Doris Lessing ‘Il diario di Jane Sommers’. - racconta- Ebbe un riscontro pazzesco".

C’è un personaggio che ama di più fra i dieci che interpreta per ‘Vive!’?

"Mi piace questa operazione che mette al centro donne determinate a riprendere in mano la propria vita, facendo scelte precise. La mia sensibilità mi porta verso Francesca da Rimini perché la sua figura contiene una riflessione intrigante sul corpo che, in quanto oggetto di scandalo, è condannato a essere aria e vento. Questa riscrittura è bella perché fa quasi precipitare Francesca di nuovo nel suo corpo".

Si dice che nel corso dei secoli il teatro abbia offerto pochi grandi ruoli alle attrici. E’ d’accordo?

"Il teatro rispecchia il tempo che lo circonda e in effetti in alcuni casi, come ad esempio in Molière, le femmine sembrano un po’ figurine. Forse è con Ibsen, che non a caso viveva le donne come una minaccia, che nascono personaggi straordinari pronti a rompere i canoni. Poi è arrivato Strindberg con la psicanalisi e l’isteria... Non ho mai interpretato in teatro le protagoniste di ’Vive!’ ma avrei voluto portare in scena è Ersilia Drei di ‘Vestire gli ignudi’ di Pirandello".

Chi è la sua eroina contemporanea?

"A Buenos Aires, durante la manifestazione dell’8 marzo, ho conosciuto una delle Madri di Plaza de Maio: ha 92 anni e anche quel giorno era lì. Sono queste le figure che, nelle tragicità, portano avanti la battaglia giusta. Come dice Rigoberta Menchù Tum, ogni lotta che si perde è quella che si abbandona".