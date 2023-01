Erriquez: "L’asilo di Mascarino non chiuderà"

La materna della frazione Mascarino, del territorio di Castello d’Argile, continuerà ad accogliere i bambini nonostante il drastico calo delle natalità colpisca, soprattutto, le comunità più piccole e diventi, così, difficile garantire servizi essenziali e sostenibilità economica degli stessi. Ne parla il sindaco Alessandro Erriquez: "A Castello d’Argile si sta facendo un gioco di squadra per superare le evidenti difficoltà. L’esempio arriva dalla scuola dell’infanzia parrocchiale ’E. Calzolari’ della frazione Mascarino. In una partecipata assemblea, organizzata da parrocchia santa Maria di Venezzano, amministrazione comunale, Fism Bologna, è arrivata la notizia che l’attività dell’asilo continuerà, con il supporto economico del Comune".

L’incontro si è tenuto nel teatro parrocchiale della frazione e sono intervenuti il parroco Don Fortunato Ricco, il sindaco, e presidente dell’Unione Reno Galliera, Alessandro Erriquez, l’assessore alla Scuola Tiziana Raisa, il presidente di Fism Rossano Rossi. "Castello d’Argile, per l’offerta scolastica della fascia 3-6 anni, vive la specificità di avere due materne parrocchiali, una nel capoluogo e una nella frazione, non essendoci scuole comunali o statali. Il nostro compito è di sostenerle, consapevoli dell’importanza che hanno per la crescita dei nostri figli – ha proseguito con soddisfazione per il risultato raggiunto il primo cittadino Erriquez –. Il problema della sostenibilità economica esiste ma non è il momento di arrendersi. Cercheremo di superare, insieme, le difficoltà e rilanciare le due realtà, che rappresentano un patrimonio di storia e cultura della nostra comunità. L’amministrazione comunale, anche con il supporto dell’Unione Reno Galliera, è già intervenuta, su entrambe le scuole, con contributi straordinari. Se servirà, non ci tireremo indietro neanche in futuro. Oggi, tutti i servizi scolastici, trasporto, mense, sostegno alla non autosufficienza, non si coprono con le sole rette ma necessitano di interventi corposi dei bilanci comunali, ma a nessuno verrà in mente di eliminarli. Siamo convinti, soprattutto per le frazioni, che tale impegno contribuisca a non rassegnarsi all’idea che queste siano solo dei dormitori".

Zoe Pederzini