Erriquez ’pattuglia’ le strade per controllare la differenziata

Il sindaco fa un giro a mezzanotte e pizzica in strada rifiuti sbagliati. Succede a Castello d’Argile dove Alessandro Erriquez, primo cittadino, l’altra notte ha ‘pattugliato’ delle vie del paese per controllare la corretta esposizione dei rifiuti visto che dal primo luglio scorso è entrato in vigore il nuovo calendario della raccolta differenziata.

"Ho contato – dice il sindaco –, tra Argile e Mascarino, almeno una cinquantina di utenze che hanno esposto la plastica. E mi chiedo: perché? Non si raccoglie la plastica. La raccolta è prevista per sabato mattina, con esposizione dalle 20 del venerdì sera. Chi ha esposto erroneamente i sacchi deve riprenderli in casa". Sul tema Erriquez ricorda che il calendario da consultare è il quello consegnato con il kit della nuova raccolta. Il vecchio calendario non deve essere più usato. "È inutile – continua il sindaco – che ci lamentiamo con il gestore della raccolta, che colpe ne ha diverse, se poi ci mettiamo del nostro. Attraverso i suoi canali di comunicazione, il Comune pubblica promemoria giornalieri riguardo i rifiuti da esporre. Cosa dobbiamo fare? Suonare i campanelli di ogni casa?".

"Per quanto riguarda il gestore del servizio – aggiunge Errriquez –, non abbiamo digerito alcuni ritardi nell’affrontare questioni note, vedi scuole, palestre, condomini e gravi errori nella comunicazione. Il Comune di Castello d’Argile ha chiesto, da tempo, di passare, per la raccolta differenziata, ad altro ambito territoriale ma gli è stato impedito. La richiesta è ancora valida e nel frattempo chiederemo ad Atersir di sanzionare ogni inadempienza contrattuale da parte del gestore".

Pier Luigi Trombetta