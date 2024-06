Erriquez presenta la squadra dopo l’elezione dei record

Dopo il risultato elettorale record, Alessandro Erriquez, riconfermato sindaco di Castello d’Argile, ha formato la propria squadra di assessori. Erriquez, eletto con il 79,63%, la più alta percentuale dei consensi tra i comuni sopra i 5.000 abitanti in regione, ha nominato recentemente la nuova giunta (nella foto), che amministrerà Castello d’Argile per i prossimi 5 anni. Riconfermata dunque la fiducia all’uscente vice sindaca Tiziana Raisa, a testimonianza di una grande intesa maturata. "Il grandissimo risultato elettorale – dice il primo cittadino – ci responsabilizza a dare sempre il massimo per la crescita di Argile e Mascarino".

Dunque Tiziana Raisa è stata riconfermata vicesindaco con deleghe a Scuola, Servizi sociali, Integrazione e Pari opportunità, Pace e Legalità; Roberto Taddia ha le deleghe a Lavori pubblici e Urbanistica; Maria Rosaria Passariello ha le deleghe a Politiche giovanili, Associazioni, Attività produttive -Commercio – Agricoltura - Turismo, Coordinamento fondi europei – nazionali - regionali, Comunicazione; Paolo Resca ha deleghe a cura del Territorio, Manutenzioni, Sport. Al sindaco restano in carico tutte le deleghe non conferite agli assessori. "La scelta della composizione della giunta – spiega Erriquez – è frutto di valutazioni che hanno tenuto conto delle esperienze personali e delle disponibilità a ricoprire il ruolo all’interno del gruppo consiliare di maggioranza. Dopo l’insediamento del consiglio comunale, saranno affidate specifiche deleghe assessorili a consigliere e consiglieri". Nel primo consiglio sono stati nominati i capigruppo: si tratta di Stefania Del Buono per la maggioranza e di Anna Carollo per la minoranza.

p. l. t.