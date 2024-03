Erriquez tenta il bis: "Giudicate i miei 5 anni"

Alessandro Erriquez, sindaco uscente Pd di Castello d’Argile, attuale presidente dell’Unione Reno - Galliera, si ricandida. Sarà lui a guidare la lista civica Progetto Comune alle amministrative di giugno.

"Nel mandato che sta finendo – dice il primo cittadino - non posso dire di essermi annoiato. Castello d’Argile, soprattutto durante l’emergenza sanitaria, ha sofferto terribilmente ma non ci siamo fatti trascinare dagli eventi. Nei momenti difficili ho trovato la forza di prendere per mano la comunità e l’ho accompagnata verso traguardi più sereni. Sono stati, comunque, anni di grande lavoro che ci hanno permesso di progettare e realizzare tanto. Se si vuol incidere e non rassegnasi alla gestione ordinaria delle cose, servono coraggio di osare e consapevolezza entro i limiti da non oltrepassare; nel mezzo ci sono tanti spazi per renderti utile alla gente che rappresenti. Conservo l’entusiasmo iniziale e la mia attitudine riformista rappresenta un faro". Va ricordato che in questi anni, Erriquez, ha spesso assunto prese di posizione forti e drastiche nei confronti di altri enti e gestori di servizi. "Partiamo – afferma il sindaco a riguardo di questo tema - da un presupposto. Castello d’Argile è un piccolo tassello di un grande Paese, chiamato a fare la propria parte. Questo è puntualmente avvenuto e mi ha legittimato ad alzare la voce quando qualcuno si è distratto. In cinque anni abbiamo attirato diversi milioni di euro di investimenti e, per numero di abitanti, siamo tra i Comuni che hanno ricevuto più soldi dal Pnrr. Continueremo a non rinunciare a un ruolo di assoluto protagonismo sul territorio bolognese".

Erriquez ha già pensato alla sua squadra di governo. E come già avvenuto cinque anni fa, la sua è una lista di centrosinistra aperta a esperienze diverse e ai giovani, anche fuori da schemi di appartenenza politica. "La squadra – precisa tuttavia il primo cittadino - è in costruzione, con conferme e nuove energie. E per convincere gli elettori a rivotarmi, visto che stiamo parlando di una ricandidatura, chiedo ai cittadini di essere giudicato per i primi 5 anni trascorsi. Oltre a questo, costruirò, con la mia squadra, in modo condiviso, una proposta di futuro credibile". E aggiunge: "Non conosco al momento il candidato sindaco avversario. Ma immagino che la destra storica argilese stia lavorando a una proposta alternativa. Noi, comunque, chiederemo il consenso alla comunità, forti del fatto di aver sempre operato per tenerla unita".

Pier Luigi Trombetta