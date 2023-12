ErrorDay: elogio dell’umano

Intelligenza artificiale e stupidità umana. Nel sottotitolo scelto per ‘ErrorDay’ è racchiuso tutto l’immenso sottobosco di attualità che lo spettacolo, oggi pomeriggio alle 17 all’Oratorio di San Filippo Neri, si propone di scandagliare. "D’altronde questo è l’anno zero dell’intelligenza artificiale: un cambiamento pazzesco e incredibile, per cui non si sa nemmeno da dove partire", commenta la curatrice Clelia Sedda. Intelligenza artificiale, sì. Ma anche stupidità umana, appunto. "Perché l’intelligenza artificiale non è stupida, e nemmeno può diventarlo – continua Sedda –. Eppure la stupidità richiede talento: basti pensare a Buster Keaton, a Charlie Chaplin, ad Alberto Sordi. Gente che veniva pagata per fare la stupida. E allora mi chiedo: per avere successo, è meglio essere intelligenti e fare gli stupidi, o essere stupidi per natura?". Tanti gli interrogativi che affollano la mente di Sedda, tanto da trovare un filo conduttore proprio nella ‘Giornata mondiale dell’errore’. Sul palco del San Filippo Neri si alterneranno così diversi ospiti, "pieni di contenuti da raccontare". Perché, ricorda Sedda, "l’ErrorDay vuole celebrare tutto quello che ancora non è stato contemplato". Ci sarà Giorgio Pezzin, ingegnere e autore di prescienti racconti a fumetti comparsi su Topolino: ’Archimede e... l’illogica vittoria’ e ‘Zio Paperone e la rivoluzione elettronica’ in grado di raccontare - spesso con decenni di anticipo - in modo ironico l’impatto dell’informatica. Ma non solo: spazio anche a Mario Pittalis, che nel suo ‘Intelligenza artificiale ed architettura brutalista; progetti e anime’ illustra come - a partire dagli anni ‘60 - l’architettura razionale si sia trasformata nell’architettura brutalista, e Marco Beghelli, che nel suo ‘Stupiti e stupidi’ mostra come Rossini, attraverso consolidati meccanismi compositivi, rappresenta in musica la stupidità. E Annagiulia Gramenzi con il suo ‘Stupidità artificiale: la macabra storia della lobotomia’, oltre ad altri ‘erroristi’. Una serie di interventi per tutti i gusti insomma. Tranne, forse, che per quelli dell’intelligenza artificiale. "E’ un sistema autogenerativo, che quindi si alimenta anche grazie a ciò che i giornalisti scrivono o gli artisti producono, ad esempio – puntualizza ancora Sedda –. Ma che è anche limitato: non sa cosa sia il politicamente scorretto, e non aiuta a determinare ciò che è vero e ciò che è falso". Ed è proprio l’ErrorDay, la festa dell’errore, la celebrazione dell’anti-perfezione, che aiuterà gli spettatori a capirne di più. L’evento è a ingresso grauito. Info: www.errorday.it.