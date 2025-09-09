Errore nel cartello stradale: Monghidoro diventa Monghigoro

Pianoro (Bologna), 9 settembre 2025 - È quasi tutto pronto per il nuovo e ultimo tratto del Nodo di Rastignano che dovrebbe inaugurare alla fine di questo mese. Ma qualcosa già non va: nella giornata di ieri, infatti, nei pressi del Ponte delle Oche, a Rastignano di Pianoro, è apparsa una nuova segnaletica che ha scatenato ilarità, ma anche rabbia, sui social della zona.

Al posto di Monghidoro (tra l’altro paese notissimo per essere il luogo natio di Gianni Morandi), infatti, sul cartello si legge 'Monghigoro'. Un errore che segue, di qualche mese, quello apparso, sempre su un cartello stradale, a un incrocio sulla Fondovalle Savena. In quel caso era apparso 'Montezuno' al posto di Monzuno.

Entrambe le strade sono sotto l'egida della Città Metropolitana. L'ente ha avvisato che la ditta che ha fatto il cartello è stata avvisata dell'errore e provvederà alla correzione. Non si tratta della stessa azienda che aveva commesso l'errore sulla Fondovalle, sempre secondo quanto precisa Città Metropolitana.

L’ultimo (sospiratissimo) lotto di completamento dell’opera che è attesa da anni, è un tracciato di circa un chilometro e mezzo: collegherà la Fondovalle Savena, a Pianoro, all’altezza del Ponte delle Oche con la rotatoria di Svincolo via Madre Teresa di Calcutta, a San Lazzaro di Savena. Lì si raccorderà con il primo lotto dell’opera. Il completamento del Nodo permetterà a chi scende dalle colline di bypassare via Toscana (sempre trafficatissima) e andare verso l'autostrada A14 e la pianura.