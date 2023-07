"Errori nel progetto del cimitero" Esposto di Minissale al Prefetto

Lavori al cimitero di Granarolo dell’Emilia, ma al consigliere di opposizione Pino Minissale qualcosa non torna e decide di fare un esposto al Prefetto. A spiegare le motivazioni di questa iniziativa è lo stesso consigliere che aveva anche chiesto una commissione urgente, mai convocata: "Le preoccupazioni iniziano quando la ditta Emmegi, che si occupa dei lavori al cimitero di Granarolo, lavori commissionati dal Comune, ci ha segnalato omissioni, carenze e difetti progettuali che sono stati segnalati, come di prassi, ma senza successo, anche al Comune, che ne è committente. Ho, dunque, chiesto una commissione urgente. A fronte del diniego ricevuto, mi sono rivolto al Prefetto". Minissale, poi, specifica: "La mia richiesta di commissione urgente, deriva soprattutto dalle accuse gravi che la ditta Emmegi ha evidenziato nella mail, e nel suo allegato. Per espletamento del mio mandato e per rispetto dei cittadini contribuenti, mi sono sentito in dovere di chiedere una commissione urgente, per avere chiarimenti in merito. Purtroppo a sostegno del diniego alla mia richiesta di una commissione mi viene inviata una relazione dell’architetto competente che non conteneva elementi utili a considerarla una valida risposta, ma semplicemente delle date di incontri".

Replica il sindaco Alessandro Ricci: "Abbiamo progettato la ristrutturazione del padiglione G del Cimitero e l’ampliamento della struttura con oltre 400 loculi aggiuntivi. Si tratta di un intervento importante che risolve anche i problemi che da sempre interessano il padiglione G costruito negli anni ’80. Abbiamo fatto una gara, hanno partecipato parecchie imprese che hanno consegnato la loro offerta; la gara si è conclusa con un aggiudicatario. Nessuno ha sollevato obiezioni o avanzato riserve sul progetto nella fase della gara e anche l’impresa che ha vinto non ha sollevato alcun dubbio sulla stessa. È curioso che ora a gara espletata e ad aggiudicazione avvenuta e ancor prima di firmare il contratto si contesti progetto, invocando errori tecnici e la modalità stessa della gara. Per quanto mi riguarda ritengo che l’amministrazione comunale stia procedendo nel rispetto delle procedure previste dalle norme. Se l’impresa firma il contratto bene, diversamente agiremo nelle forme e modalità che la norma sugli appalti prevede. Il resto sono polemiche strumentali e pretestuose".

Zoe Pederzini