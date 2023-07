Esami di riparazione a Roma entro agosto: tutto quello che c'è da sapere

Corsa contro il tempo un po’ in tutte le scuole medie e superiori. I debiti scolastici vanno recuperati entro il 31 agosto, anche se, per "andare incontro alle famiglie", ci può essere una tolleranza di una settimana. Lo ricorda il ministero dell’Istruzione e del merito sottolineando il termine ultimo per gli esami di riparazione, ma aggiungendo anche come una prassi consolidata regala una settimana in più a scuole e studenti per sostenere gli esami di riparazione. "Il ministero si è limitato a ricordare la norma Fioroni - sottolinea il presidente Anp Antonello Giannelli - Ci possono essere situazioni particolari che richiedono lo sforamento a settembre ma bisogna tenere presente che solo se i debiti vengono recuperati entro il 31 agosto si può garantire che i docenti siano gli stessi che hanno seguito i ragazzi rimandati. Dall’1 settembre scattano i trasferimenti per i professori e gli studenti potrebbero essere scrutinati da insegnanti diversi. Un tempo gli esami di riparazione erano a settembre, ora non più. E non si possono accampare, per far slittare il calendario, argomenti legati alle ferie del personale perché quello rientra nell’ordinario".