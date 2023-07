Esami di ripazione in agosto Scoppia la polemica dei presidi "Nessun prof rientra dalle ferie"

"Esami di riparazione anticipati a fine agosto? Non ci penso neanche a richiamare i professori dalle ferie che, peraltro, sono un diritto. Inoltre vale la ‘gerarchia delle fonti’ per cui l’ordinanza di Fioroni supera la nota di Valditara". I presidi di numerosi istituti bolognesi sono risoluti. A eccezione dell’Iis Aldini Valeriani che ha sempre organizzato gli esami ad agosto (quest’anno dal 26 al 29 agosto), le altre superiori, come al solito, hanno concentrato le prove nella prima settimana di settembre. Con partenze variabili dal 28 agosto all’1 settembre. Ennesimo pasticcio del ministero dell’Istruzione e del Merito, questa volta per gli esami di riparazione. Pasticcio che lascia, di nuovo, il classico cerino in mano ai presidi. Prima di arrivare a oggi, bisogna però riavvolgere il calendario e ritornare al 2007 quando, con l’ordinanza 92, l’allora ministro dell’Istruzione, Giuseppe Fioroni ripristinò gli esami di riparazione con sospensione del giudizio a giugno. Il testo indicava come scadenza per gli esami il 31 agosto, ma lasciava aperto uno spiraglio settembrino. L’articolo 8 (verifiche finali e integrazione dello scrutinio finale), infatti, scriveva: "Salvo casi eccezionali, dipendenti da specifiche esigenze organizzative debitamente documentate, le iniziative di recupero, le relative verifiche e le valutazioni integrative finali hanno luogo entro la fine dell’anno scolastico di riferimento. In ogni caso, le suddette operazioni devono concludersi, improrogabilmente, entro la data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo".

Tradotto: possibilità di esami a settembre. Torniamo a giugno 2023. Il ministero dell’Istruzione e del Merito, il 13 giugno fa sapere che "per la comunicazione dell’esito degli studenti con sospensione di giudizio e del relativo credito scolastico le funzioni saranno riaperte dal 16 al 31 agosto". Un’indicazione più netta rispetto a Fioroni. Si scatena il vespaio. Con sollevazione generale. Il colpo di scena arriva due giorni dopo, il 15 giugno, con un chiarimento, via mail, a firma dell’ingegner Davide D’Amico, direttore generale dei Sistemi informativi e Statistica del Mim, che mette nero su bianco: "E’ comunque possibile comunicare l’esito" degli esami di settembre "entro e non oltre l’8 settembre". Pasticcio certificato. Anche perché fanno notare i presidi che maneggiano le norme ogni giorno: "Quella del Mim è una comunicazione, ma, alla fine, a prevalere, proprio per la gerarchia delle fonti, è l’ordinanza di Fioroni e noi a quella guardiamo".

Non ci va leggero Lamberto Montanari di Anp Emilia Romagna: "Che il Mim la smetta di fare pasticcio. I presidi si sono comportati perfettamente perché sanno cosa è meglio per gli studenti e per i docenti".

Federica Gieri Samoggia