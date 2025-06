Esami diagnostici gratuiti stamattina in piazza

Un’importante iniziativa di prevenzione sanitaria arriva oggi a Pianoro con il progetto ’Salute in Comune’, che offrirà visite specialistiche ed esami diagnostici gratuiti a bordo delle Unità mediche mobili in Piazza dei Martiri, a partire dalle 9,30. L’iniziativa, patrocinata dal Comune, prevede un’ampia gamma di controlli gratuiti: elettrocardiogramma e test per il diabete per le famiglie residenti, ecografie e mammografie per le donne residenti tra i 18 e i 44 anni.

Lo scopo è promuovere la prevenzione precoce delle patologie cardiovascolari, del diabete e del tumore al seno, principali cause di mortalità in Italia. Una delle novità di questo progetto innovativo è che le attività economiche sensibili di Pianoro che partecipano non sono solo ’sponsor’ ma entrano a far parte loro stesse dell’associazione no profit che sta proseguendo l’azione di sensibilizzazione delle famiglie alla prevenzione, con altre iniziative e con una campagna mediatica che prevede l’invio di quasi mezzo milione di email alle famiglie e alle attività economiche del territorio.

In questo modo il comitato Progetti Sociali Ets, ente no profit a cui sono associati imprenditori, professionisti e commercianti, dà vita a una bella iniziativa che nasce dal basso, col patrocinio del Comune di Pianoro e il plauso di vari rappresentanti del governo.

z. p.