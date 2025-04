Esami specialistici e prelievi. Apre il nuovo poliambulatorio

Inaugurato a Castel Maggiore, Bio5 Salute, il nuovo poliambulatorio medico specialistico, in via Corticella. Al taglio del nastro il sindaco Luca Vignoli e nell’occasione si è tenuto un open day in cui i partecipanti all’evento hanno avuto l’opportunità di accedere a servizi gratuiti come esami del sangue, valutazioni fisioterapiche personalizzate e test specialistici. Inoltre, è stato possibile incontrare gli esperti del centro, visitare le aree mediche e la palestra riabilitativa e partecipare a momenti formativi.

"L’apertura di una struttura sanitaria articolata e di qualità come quella rappresentata dal progetto di Bio5 Salute – ha detto Vignoli – apporta un arricchimento del nostro territorio. E auspichiamo che l’integrazione delle offerte sanitarie pubbliche e private possa dare risposte sempre più efficaci alle criticità che il nostro sistema di tutela della salute registra negli ultimi anni". "Con l’apertura di questo poliambulatorio – ha aggiunto Mariastella Mancini, direzione aziendale di Bio5 – facciamo un passo avanti nella nostra missione, integrando la medicina del lavoro con un poliambulatorio innovativo, che mette al centro la persona nella sua totalità. Oltre ai servizi di riabilitazione e fisioterapia avanzata, il centro offre specialistiche come gastroenterologia, diabetologia, cardiologia, medicina interna, dermatologia e molte altre".

p. l. t.