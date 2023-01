Esami spirometrici in piazza Galvani

Il Club Lions Bologna GalvanI, ha organizzato, in collaborazione con l’Associazione italiana per lo studio della tosse (Aist), l’Associazione liberi dal fumo (Aliberf), la Società italiana di tabaccologia (Sitab) e con il network ’Datti una mossa’ dell’Ausl, una giornata per la prevenzione delle malattie respiratorie. Oggi in piazza Galvani, dalle 9 alle 12,30, verranno eseguiti esami spirometrici gratuiti per misurare la salute dei polmoni e medici specialisti risponderanno alle domande di chi vorrà saperne di più sui problemi connessi al fumo e a sintomi quali tosse e difficoltà respiratoria. Alessandro Zanasi, presidente Aist, sottolinea l’importanza dell’esame. E il 14esimo congresso nazionale Aist (Associazione italiana per lo studio della tosse) sulla tosse cronica, presieduto da Zanasi, è in programma in città al NH Bologna De La Gare il 3 e il 4 febbraio.