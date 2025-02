Esaudito il sogno di Natale. C’è la protesi per Samuel: "Pronta dopo l’alluvione"

"I primi passi, Samuel li ha mossi proprio lì", tra i muri di via Rabuina, al Centro Protesi Inail. A mamma Francesca la voce si spezza per la commozione mentre racconta i due giorni intensi appena vissuti a Vigorso. Da ieri sera, lei, il marito Giorgio e il figlio Samuel sono tornati a casa, nel Vicentino. Con loro, indosso al vispo seienne, c’è quel grandissimo desiderio che spinse Samuel a scrivere un’accorata letterina a Babbo Natale affinché lo esaudisse. Con tutte le sue forze, voleva la nuova protesi per la sua gambetta. La quinta, perché lui cresce e la gamba deve farlo con lui. A negarglielo ci si era messa l’alluvione di ottobre, che aveva allagato il Centro, che fu chiuso. Impedendo ai tecnici di progettare e costruire l’arto.

Ora che il Centro ha riaperto i battenti, seppur a scartamento ridotto, ecco la telefonata a mamma Francesca: protesi pronta. Lunedì le prove e la consegna. Samuel seguirà la fisioterapia a casa. "Ringrazio tutti – ripete la mamma –. Al Centro ci sono persone fantastiche, bravissime. Hanno lavorato in condizioni difficili". I baci e gli abbracci dei tecnici e dei fisioterapisti hanno avvolto Samuel, mentre lasciava via Rabuina. "Mi hanno commosso: adorano mio figlio", racconta Francesca che rivela come il suo bimbo abbia iniziato a varcare il portone di Vigorso quando aveva una manciata di mesi. "Samuel viene qui ormai da cinque anni e due mesi. Lo conoscono bene".

La storia di Samuel era balzata agli onori delle cronache con la pubblicazione sul Carlino della sua letterina. Lui ormai è un globetrotter della sanità: gira per il Veneto e approda anche al Gaslini di Genova. Sempre per quella malformazione alla gamba, per cui "sembrava che l’unica soluzione fosse non farmi nascere. Per fortuna – scrive il bimbo a Babbo Natale – ho trovato un ginecologo bravissimo" che dirotta la famiglia a Verona. Da lì comincia un lungo viaggio, che ha la sua tappa finale a Vigorso. "Sono i migliori – spiega la mamma –: volevamo proprio loro e non altri".

L’alluvione aveva gettato Francesca, Giorgio e Samuel nello sconforto più nero: "L’idea della letterina ci è venuta in famiglia per far sì che si accendesse un faro sul Centro, affinché riaprisse il prima possibile. Il Centro non doveva chiudere, va messo in sicurezza, deve funzionare non solo per noi, ma per tutti i Samuel, grandi o piccoli, che si rivolgono a loro".