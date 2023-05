Esce dal carcere a Bologna e aggredisce una donna sul treno: doppia denuncia

Bologna, 28 aprile 2023 – È stato denunciato anche per violazione del divieto di ritorno a Bologna il trentasettenne autore di due aggressioni, in dieci giorni, ad altrettante ragazze, entrambe molestate a bordo di mezzi pubblici.

Per questo motivo per l’uomo, che è a piede libero dopo essere stato fermato dalla polizia ferroviaria a bordo di un Frecciarossa appena arrivato in stazione, è ipotizzabile che venga richiesto un aggravamento della misura cautelare, mentre sui reati di cui si è reso responsabile lavorano in questo momento due Procure: quella di Rimini, per la tentata violenza sessuale sul treno, e quella di Bologna, per la violazione della misura imposta dal giudice al momento della scarcerazione, avvenuta la scorsa settimana.

Il trentasettenne palermitano, senza fissa dimora con vari precedenti, infatti, era stato arrestato la prima volta dai carabinieri del Radiomobile lo scorso 15 aprile, quando a bordo di un bus di linea della Tper aveva aggredito e abusato sessualmente di una studentessa di 24 anni. In quella circostanza, il giovane autista, subito accortosi della situazione, aveva soccorso la ragazza e, chiuse le portiere del bus perché l’aggressore non fuggisse, aveva atteso l’arrivo dei militari dell’Arma, che avevano subito arrestato l’uomo, portandolo alla Dozza, in attesa di convalida.

Quattro giorni dopo l’arresto, l’uomo era comparso davanti al giudice, che aveva convalidato il fermo, ma disposto per il trentasettenne la misura del divieto di dimora in città, benché il pm avesse chiesto il carcere. Così, martedì sera il trentasettenne era salito a bordo di un Frecciarossa - senza biglietto - e all’altezza di Rimini, individuata la passeggera che stava uscendo dal bagno, l’ha afferrata per un braccio, tirandola a sé e dicendo: "Adesso vieni con me", tentando di spigerla nella toilette.

Gli altri viaggiatori però non sono rimasti indifferenti alla scena: in particolare una passeggera ha subito soccorso la ragazza e l’intervento anche di altri ha spinto il trentasettenne a lasciare stare la vittima e allontanarsi, senza procurarle ulteriori choc. Quando il treno è poi giunto in stazione a Bologna, i poliziotti della Polfer sono subito saliti e hanno raggiunto l’uomo, lo hanno identificato ma, visto che ormai non si era più in flagranza di reato, lo hanno denunciato a piede libero, per tentata violenza sessuale. Qualora venga richiesto un aggravamento della misura, se l’uomo non si renderà irreperibile, potrebbero riaprirsi per lui le porte del carcere.