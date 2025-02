Esce dall’auto in A14, falciato davanti al papà

Una tragedia quasi senza spiegazione quella che si è consumata, nella notte tra lunedì e martedì, sull’autostrada A14, in direzione sud. A perdere la vita il 29enne marchigiano Matteo Caucci.

Ma torniamo ai fatti, in alcuni punti ancora oscuri. Il 29enne, che aveva trascorso due giornate in un hotel del centro di Bologna, lunedì, verso sera, si era ricongiunto con il papà per rientrare, in macchina, ad Ancona, città natale di Matteo che, però, ora viveva nell’ascolano, a Monteprandone. Verso mezzanotte e dieci papà e figlio, partiti da poco, si trovavano sull’autostrada A14, in prossimità di Colunga, al confine tra San Lazzaro e Ozzano. A un certo punto, all’altezza del chilometro 27, il 29enne Caucci avrebbe chiesto al padre, che guidava, di fermarsi con urgenza per alcuni bisogni fisiologici impellenti. Il padre, allora, ha arrestato la macchina sulla corsia di emergenza. Caucci sarebbe, dunque, sceso dallo sportello del passeggero sulla corsia di emergenza. Da qui, però, la vicenda si tinge di nebbia perché, per cause ignote, il 29enne si sarebbe spostato in fretta verso la seconda corsia di marcia, dove è stato investito a morte per ben due volte. Il padre non ha fatto in tempo ad accorgersi di nulla che il figlio era già stato falciato da due mezzi pesanti che stavano sopraggiungendo poco dopo di loro. I conducenti dei tir, negativi a test per alcool e droghe, non avrebbero in alcun modo evitare di investire il 29enne: se lo sono, infatti, trovato davanti all’improvviso, in un’area, come quasi tutti i tratti di autostrada, scarsamente illuminata. Se anche i due conducenti avessero tentato di frenare difficilmente avrebbero potuto evitare di investire il ragazzo.

Il padre, sotto choc per la tragedia appena consumatasi sotto i suoi occhi, ha subito chiamato i soccorsi. I sanitari del 118 sono arrivati sul posto con un’automedica, ma per Caucci non c’è stato nulla da fare. Sul luogo del tragico incidente anche i vigili del fuoco dal distaccamento di Bologna e gli agenti della polizia stradale della sottosezione Bologna sud. Si sono occupati loro di fare i rilievi dell’incidente: al momento non si esclude la pista del gesto volontario. Rimane, infatti, difficile anche per gli inquirenti spiegare perché per sbrigare un’urgenza fisiologica sulla corsia di emergenza il 29enne sia finito nella seconda corsia di marcia.

Zoe Pederzini