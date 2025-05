"Esclusi dall’organizzazione dell’evento"

"Andremo alla cerimonia per rispetto delle istituzioni, ma non siamo d’accordo sul metodo". Esordiscono così i rappresentanti di numerose associazioni di familiari delle vittime delle stragi e i familiari di alcune vittime del terrorismo contestando il modo in cui è stata organizzata la cerimonia con cui, venerdì, si celebrerà il Giorno della Memoria delle vittime del terrorismo e delle stragi. "Si è sempre condivisa l’organizzazione della cerimonia con le associazioni dei familiari, e la definizione del programma è stata sempre costruita insieme. Quest’anno non è stato così" lamentano invece i firmatari, affermando che "lo svolgimento della cerimonia, tralasciando la collocazione degli eventi nel quadro storico in cui sono avvenuti, elude quell’auspicato bisogno di comprensione che ognuno faccia i conti anche con la propria storia". Nel mirino anche la conduzione di Bruno Vespa, autore, secondo i firmatari di "improvvide dichiarazioni in occasione delle più sanguinose stragi degli anni ‘70". Le associazioni firmatarie sono tante, da quella della strage del 2 agosto 1980, a quella di Ustica, da Piazza Fontana a piazza della Loggia, da rapido 904 a via dei Georgofili fino all’Italicus e altre ancora.