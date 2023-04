Escursione a cavallo nel bosco, cade dalla sella colpito da malore

Restano critiche le condizioni del 62enne di Castel Maggiore che lunedì pomeriggio, nel corso di una escursione, a seguito di un malore, è caduto da cavallo nei boschi di Savigno. L’allarme è scattato poco prima delle 17 nei pressi del centro ippico che si trova a monte dell’abitato del paesino dell’alta Valsamoggia e che l’uomo frequentava da diversi anni. Il giorno di Pasquetta, con condizioni meteo ottimali, era uscito per una passeggiata a cavallo insieme ad una istruttrice esperta. Sulla via del ritorno, lungo un sentiero nel bosco, la sua accompagnatrice si è accorta che il cavallo si stava muovendo al passo. Quando si è girata ha visto l’uomo cadere a terra, scivolando dalla sella. E’ probabile che l’animale si sia accorto del calo della presa di ginocchia e redini ed abbia in qualche modo evitato che una caduta rovinosa peggiorasse gli effetti di un probabile aneurisma che ha colpito il cavaliere facendogli perdere i sensi.

Il primo intervento di soccorso l’ha effettuato l’accompagnatrice, mentre l’allarme è stato diramato dal centro ippico. In successione sono intervenuti una dottoressa che era nelle vicinanze e poi i medici del pronto soccorso del Maggiore arrivati sul posto con l’elisoccorso. Subito dopo l’atterraggio nella radura a ridosso del luogo della caduta, i sanitari hanno praticato sul posto le operazioni di rianimazione e di cura poi trasportato il ferito al Maggiore dove è ricoverato nel reparto di terapia intensiva. Durante l’emergenza, hanno riferito dal centro ippico, il cavallo non ha mostrato segni di nervosismo neppure quando l’elicottero è sceso a poca distanza, limitandosi ad osservare l’intervento di soccorso.

g.m.