Escursione terapeutica nella foresta

Torna domenica l’appuntamento nei boschi di Monte Baducco con la terapia forestale, fortunata esperienza organizzata dal Cai di Castiglione. La facile escursione, adatta a tutti, si snoda su un percorso di 4 chilometri per 200 metri di dislivello, certificato dal Cnr per le sue funezioni terapetutiche.

I partecipanti sono seguiti dalle psicoterapeute Annarita Piazza e Cristina Mascia, appositamente formate per questa attività, che guidano gli escursionisti negli esercizi sensoriali ache aiutano a massimizzare gli effetti benefici della passeggiata. Il ritrovo è fissato alle 9 in località Monte Baducco, la quota di partecipazione è di 20 euro. Per informazioni e prenotazione obbligatoria rivolgersi al numero 3281333052.