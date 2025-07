Escursioni al ritmo di jazz e melodie folk

Musica con artisti da tutto il mondo, escursioni, workshop e masterclass: dall’8 al 19 luglio torna, con la terza edizione, Spaesaggi Festival, la rassegna che trasforma l’Appennino e Grizzana Morandi in un centro culturale diffuso. Sei serate a ingresso gratuito e senza prenotazione, con una sezione di didattica musicale, incontri con la comunità ed eventi itineranti tra Campolo e la Rocchetta Mattei. Il Festival è parte del progetto ’Da Campolo l’arte fa scuola’, finanziato dal Pnrr (Linea A, Bando Borghi) grazie ai fondi dell’Unione europea – NextGenerationEU.

"Un progetto selezionato tra 31 proposte dalla Regione Emilia-Romagna per la qualità dell’intervento, che ha l’obiettivo ambizioso di valorizzare i borghi della zona, ripopolando il territorio e dimostrando la possibilità di uno sviluppo per l’appennino", spiega Gessica Allegni, assessora regionale alla Cultura. Tra l’altro 17 e 18 luglio, Campolo ospiterà i rappresentanti dei 21 borghi selezionati insieme all’Unità di missione Pnrr del ministero della Cultura e alla Fondazione Fitzcarraldo per ArtLab Satellite Campolo, dedicato all’attuazione dei progetti. Il programma del festival – parte di Bologna Estate – si apre l’8 luglio con tre giorni di masterclass di strumenti ad arco tenute dai docenti Guglielmo De Stasio e Grazia Elisabetta Serradimigni del Conservatorio G.B. Martini di Bologna a Grizzana Morandi. Il giorno dopo iniziano i concerti live a Riola, in piazza Alvar Aalto, con giovani talenti internazionali: "Siamo orgogliosi di collaborare anche quest’anno con la Wittenberg String Ensemble, giovane orchestra cinese, che incontrerà il ritmo caldo dell’Orchestra Colombian Latin Jazz in un live unico", racconta Carlo Maver, direttore artistico del festival con Claudio Carboni per Egea Records. Dal 10 luglio la Rocchetta Mattei diventa il cuore del festival: il clarinettista Nico Gori guiderà un ensemble jazz nella storia dello strumento; l’11 si esibirà il trio Del Barrio con Niña del Monte in omaggio a Mercedes Sosa e alla canzone popolare argentina. Il 12 luglio il gruppo colombiano Zumbao porterà il joropo llanero, seguito dal dj set ’Carovane di suoni’ di Valerio Corzani. Il 13, all’alba, la kermesse si sposta a Montovolo con Edmondo Romano e un viaggio nella tradizione di strumenti popolari a fiato. Il 19 luglio in Piazza del Comune a Grizzana Morandi, Matteo Belli e Santa Balera chiudono con una performance tra teatro, musica e liscio contemporaneo. Poi visite guidate, escursioni, workshop e un incontro sul rilancio economico del borgo curato dallo Sportello Imprenditoria di BIS Appennino.

Alice Pavarotti