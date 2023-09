Escursioni nell’oasi di San Gherardo

Musica, ‘birdwatching’ e visite guidate domenica prossima all’oasi naturale San Gherardo di Sasso Marconi dove per tutta la giornata sono programma iniziative per conoscere meglio l’Oasi San Gherardo, le sue specie animali e vegetali e i suoi elementi di interesse geologico, ma anche per ascoltare suoni e melodie al tramonto in un suggestivo contesto paesaggistico che sta a Pontecchio in via Rio Conco, in una ex cava Sapaba, lungo il tracciato della Via degli Dei. La giornata di domenica si apre con la possibilità di praticare l’osservazione degli uccelli a distanza con binocoli, imparando così a riconoscere e osservare in natura i volatili senza disturbarli grazie ai consigli degli ornitologi.