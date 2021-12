Lizzano in Belvedere (Bologna), 28 dicembre 2021 - Un gruppo di escursionisti, nove secondo quanto giunge dalle prime indicazioni, si trova ora bloccato in una zona vicino al Corno alle Scale e compresa tra il rifugio Duca degli Abruzzi al Lago Scaffaiolo e il rifugio Montanaro a San Marcello Pistoiese. Stando alla telefonata, l'unica, che gli escursionisti sono riusciti a fare ai carabinieri della compagnia di Vergato, si troverebbero sul crinale della montagna, in un avvallamento in cui si sarebbero accampati e in cui il telefono ha smesso di funzionare.

A preoccupare i soccorritori sono le pessime condizioni meteo, fra la nebbia, che pare la causa principale della perdita di orientamento del gruppo, il vento e il freddo, con una temperatura stimata ora di quasi 5 gradi sotto lo zero. Complessivamente, il soccorso alpino ha già mobilitato tre squadre, per 25 operatori in tutto nelle operazioni di recupero del gruppo disperso.

Oltre al soccorso alpino da Lizzano infatti sono attive anche la squadra del Cnasas Toscana e squadra Cnsas Cimone, che convergeranno nel punto in cui si ipotizza si trovi il gruppo da diversi lati della montagna.

Si tratta di un intervento lungo e complesso, per cui si stimano necessarie diverse ore, dovendo salire con gli sci, per poi proseguire per un tratto a piedi e di nuovo sugli sci. A quanto si apprende tuttavia, al momento nel gruppo di escursionisti non ci sarebbero feriti.