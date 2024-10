Escursionisti traditi dalla nebbia. Si perdono e scivolano nel dirupo

Domenica pomeriggio da dimenticare quella scorsa per due escursionisti che sono stati i protagonisti di un intervento da parte del soccorso alpino.

La coppia, formata da un ragazzo di Castel d’Argile e una ragazza di Bologna, si sono diretti verso le cascate del Dardagna scegliendo un vecchio sentiero Cai che, però, da parecchio tempo non era stato pulito.

A causa delle avverse condizioni meteo, caratterizzate da una fitta nebbia e un terreno molto bagnato, i due hanno perso l’orientamento non riuscendo a seguire le tracce che normalmente sono presenti sul terreno. Percorso un ponte di legno, avendo del tutto smarrito la strada, hanno tentato di procedere in salita per tornare al santuario della Madonna dell’Acero ed è qui che è iniziato il lato più preoccupante della loro disavventura.

Entrambi sono caduti in un canalone con l’uomo che è rimasto incastrato tra gli alberi, mentre l’amica, scivolando per una trentina di metri, si è fermata su un piccolo spiazzo vicino a un dirupo. Incapaci di risalire a causa del terreno sdrucciolevole, hanno deciso di chiedere aiuto chiamando il 112. Ricevuta la chiamata verso le 18, il reparto centrale si è attivato coordinando l’intervento di una squadra del Soccorso Alpino del Corno alle Scale, dei carabinieri forestali, della stazione di Lizzano, dei vigili del fuoco e di un’ambulanza della Croce Rossa.

Grazie al segnale Gps dei loro cellulari è stato possibile individuarli e dopo una lunga marcia di avvicinamento, i tecnici del Cnsas sono arrivati sul luogo e anche se le operazioni di recupero sono state complice dalle difficoltà tecniche e ambientali. Alla fine i soccorritori, assicurata l’area, hanno utilizzato corde e carrucole per trarre in salvo i due escursionisti. L’intervento conferma quando siano efficaci le squadre di soccorso nel nostro territorio con le stesse realtà coinvolte in questa attività che raccomandano prudenza a tutti gli escursionisti.