Esecutore di linea per impianti telefonici

La risorsa si occuperà dell’esecuzione di linee telefoniche e in fibra ottica; configurazione router e altre attività ICT; impianti wi-fi; realizzazione e manutenzione di reti strutturate. L’azienda offre stabilità e crescita professionale. È preferibile esperienza nel settore impiantistico e diploma di scuola secondaria superiore a indirizzo tecnico industriale informatica e telecomunicazioni. Sono richieste la conoscenza della lingua inglese e la conoscenza pacchetto Office. È preferibile patente B e auto/motomunito/a. Completano il profilo: attitudine al problem solving, capacità manuali, capacità di relazionarsi con il cliente, capacità di adattamento a diverse situazioni lavorative, flessibilità, volontà e curiosità di imparare. L’annuncio è rivolto a persone dell’uno o dell’altro sesso. Sono previste trasferte nella provincia di Bologna. Il contratto è a tempo indeterminato o apprendistato, ove ricorrano i requisiti. Orario: Tempo pieno dalle 08:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 17:00. Dopo esserti registrato con SPID o CIE al Portale Lavoro per Te o sull’App Lavoro per Te, per candidarti clicca sul pulsante ’Invia candidatura’ e segui le istruzioni riportate.