Flavia Franzoni Prodi, la collega: "Esempio di solidarietà, e lottava per le donne"

Bologna, 14 giugno 2023 – "Esprimo un grandissimo dispiacere e le mie condoglianze a nome della comunità della Komen. Flavia ci è stata sempre tanto vicina". Un ricordo speciale della professoressa Franzoni, moglie di Romano Prodi, scomparsa ieri improvvisamente all’età di 76 anni, arriva dalla collega Carla Faralli, docente emerita di Filosofia del diritto all’Alma Mater e da anni al vertice in Emilia-Romagna della Susan G. Komen Italia, organizzazione di volontariato che è in prima linea nella battaglia contro il tumore al seno.

Che ricordo ha di Flavia Franzoni?

"Per me è un grande dispiacere la sua scomparsa, è stata testimonial dell’associazione che presiedo e ha manifestato sempre una grande vicinanza a tutte le iniziative di solidarietà che abbiamo promosso. Le mie più sentite condoglianze al presidente Prodi e a tutta la sua famiglia, da parte mia di tutta la Komen".

L’aveva incontrata recentemente?

"L’avevo vista nel settembre scorso, in occasione dell’ultima Race for the cure. La ricordo come una donne forte, di grande intelligenza, che manifestava sempre una grande disponibilità verso gli altri. Poi eravamo colleghe, tra di noi c’era un doppio filo che ci legava".

Era poi sempre in prima linea per le donne.

"Esattamente, era molto sensibile a tutte le battaglie in favore delle donne, anche all’interno dell’ateneo. Un esempio raro".

Sempre accanto a suo marito.

"Avevano una condivisione speciale di valori legati alla solidarietà. La città di Bologna perde sicuramente un punto di riferimento".