Esenzione Imu per gli alluvionati: "La norma c’è, giusto applicarla"

Il caso Imu non è chiuso. A tenere accesa la fiamma della polemica è Fratelli d’Italia, che replica al primo cittadino dopo lo sfogo di inizio agosto dell’imprenditore Lorenzo Catti, costretto a pagare l’imposta sul suo autosalone distrutto dall’alluvione del 2023, dopo avere trasferito l’attività a San Lazzaro. "A inizio mese il sindaco Davide Lelli affermava che ‘non esiste, al momento, nessuna norma nazionale che preveda l’esenzione totale dal pagamento dell’Imu per gli alluvionati’ per poi, aggiungere ‘ad oggi, si parla di un possibile emendamento che darebbe l’esenzione solo a partire da dicembre e solo per alcuni casi specifici, ma è ancora tutto in discussione, nulla di varato’ . Peccato che queste affermazioni non siano del tutto corretta", premettono Marta Evangelisti, capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione, Alessandro Sangiorgi, coordinatore FdI Unione Savena Idice ed Elena Dall’Aglio, coordinatrice del partito a Monterenzio.

"La legge esiste e si chiama Decreto-Legge n. 65/2025, convertito con modificazioni dalla Legge n. 101/2025, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 4 luglio 2025. L’articolo 4 comma 1-bis prevede l’esenzione da Imu, a decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 2025, per i fabbricati a uso abitativo se distrutti o oggetto di ordinanze di sgombero fino alla definitiva ricostruzione o agibilità", proseguono gli esponenti di Fratelli d’Italia.

"Probabilmente una svista quella del sindaco, ma ci auguriamo che il Comune di Monterenzio si adegui immediatamente alla legge applicando quanto previsto da una normativa pubblicata oltre un mese prima delle sue dichiarazioni, ritirando, se già inviate, le comunicazioni per la rata di dicembre 2025, o comunque esentando i cittadini dal relativo pagamento", chiosano Evangelisti, Sangiorgi e Dall’Aglio.

r. p.