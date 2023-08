Esequie di Bruno Filetti Nessuno del Comune presente

Sono stato alle esequie di Bruno Filetti, protagonista della storia economica di Bologna per diversi decenni, non c’erano molte persone, come da volontà della famiglia, quello che è veramente grave è che nessun rappresentante dell’Amministrazione Comunale in fascia tricolore fosse presente. Il giorno prima al pranzo di ferragosto al parco Teatri di Vita vi erano la Vice Sindaco Clancy e l’assessore Simone Borsari, non va bene.

N.R.D.T