"Esercito escluso dalle agevolazioni per i trasporti pubblici"

In Bolognina e alla stazione, impegnati nell’operazione Strade sicure. Con l’acqua alla cintola e il fango alle caviglie, mentre soccorrono le persone sommerse dall’alluvione. In una lugubre carovana, mentre scortano all’impianto di cremazione le bare delle vittime del Covid. I militari dell’Esercito sono una presenza silenziosa e costante nella nostra città. "Ma in Emilia-Romagna non godono degli stessi diritti delle forze di polizia". A dirlo è Miriam Morea, segretario nazionale del sindacato Aspmi (Associazione Sindacale Professionisti Militari), che spiega come in "molte regioni i militari dell’Esercito godono di agevolazioni o usufruiscono gratuitamente dei trasporti pubblici, superando le disparità rispetto alle forze di polizia. Eppure l’Emilia-Romagna, nonostante il costante contributo dei militari sul territorio, non ha ancora adottato questa misura". La Regione già riconosce agevolazioni nei trasporti pubblici al personale delle forze dell’ordine "ai sensi della Legge n. 121/1981 – dice Morea –. Anche i militari dell’Esercito, operativi in Strade Sicure e nelle emergenze nazionali, affrontano gli stessi rischi e sacrifici, ed è quindi doveroso un riconoscimento analogo".

Come spiega Morea, "molti di noi utilizzano i mezzi pubblici per recarsi al lavoro. Tuttavia, malgrado il ruolo di sicurezza e primo soccorso in caso di calamità che ricopriamo in questa regione, non abbiamo nessun tipo di agevolazione, che invece poliziotti, carabinieri e finanzieri hanno. Per questo, come sindacato, confidiamo di poter incontrare presto il presidente della Regione Michele de Pascale, per aprire un dialogo su questa questione e colmare una lacuna che non ci pare giusta".

Tra l’altro, continua la sindacalista, "qui il nostro ruolo al servizio della collettività è evidente. Penso al lavoro, ad esempio, che svolge il Genio ferrovieri, che interviene anche in caso di incidenti ferroviari, con i nostri militari in grado di manovrare locomotori di soccorso". Un impegno quotidiano, "che i militari dell’Esercito svolgono con dedizione". Per questo, "serve un impegno concreto che vada oltre le parole, eliminando le difficoltà tecniche addotte per giustificare questa ingiusta esclusione: siamo pronti a collaborare per soluzioni bilanciate".