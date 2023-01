Esercizi e musicoterapia Decollano i corsi

I giovedì di Musica, Arte e Movimento per "ragazzei" della terza età con dieci incontri di attività motoria (obbligatorio il certificato medico) e musicoterapia. Gli appuntamenti sono in programma ogni giovedì dalle 9 alle 11 con inizio il 2 febbraio alla palestra Studio del Movimento al Palazzetto dello Sport di Budrio e al Diapason Progetti Musicali Aps nella Casa della Musica di via Marconi. Per info e iscrizioni si può chiamare il Diapason al 340-0537445 e la palestra al 351-9809832.