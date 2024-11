Esg e aziende, ecco il percorso di formazione

Sviluppare competenze trasversali e creare un linguaggio comune sulla sostenibilità per accompagnare le aziende italiane nelle sfide della transizione ecologica. Sono questi gli obiettivi del percorso ‘Sustainability Transition Management and Esg Analysis’, il programma formativo lanciato dal Gruppo Cassa Depositi e Prestiti in collaborazione con Bologna Business School e giunto alla seconda edizione. Dopo il successo dello scorso anno, il programma è stato aperto anche alle società partecipate del Gruppo Cdp. Quasi l’80% dei partecipanti sono professionisti nel settore Esg e sostenibilità e provengono dalle principali realtà imprenditoriali italiane, che sono anche parte della Esg Community del Gruppo Cdp, da Simest a Cdp Equity, Cdp Real Asset, Fintecna, Cdp Venture Capital, Ansaldo Energia, Autostrade per l’Italia, Euronext, Fincantieri, Fondo Italiano di Investimento Sgr, Italgas, Open Fiber, Poste Italiane, Polo Strategico Nazionale, Renovit, Snam, Terna e Valvitalia. La domanda di competenze Esg (Environmental, social, and governance, ossia ambiente, sociale e governance) nel mercato del lavoro è in costante crescita dal 2019. In Italia il numero di offerte relative a questi profili è aumentato di 22 volte in quattro anni.