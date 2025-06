Boccadirio, la messa del cardinale esorcista nel giorno che ricorda Floriana

Boccadirio (Bologna), 20 luglio 2024 – Il cardinale esorcista Ernest Simoni, 96 anni, domenica 21 luglio torna a Boccadirio (Castiglione dei Pepoli), sull’Appennino bolognese. E lo fa in un giorno davvero molto particolare per il santuario dedicato alla Vergine delle Grazie, perché è anche l’anniversario della morte di Floriana Raoni, la signora di Boccadirio, la prima immagine che viene in mente di lei è il sorriso dolcissimo dietro al banco dei ricordini.

Floriana aveva 72 anni, è morta in un incidente stradale il 21 novembre mentre tornava a casa al Monte Tavianella. Un volo di 60 metri, il corpo è stato trovato dal marito Mario Bellucci, il compagno di una vita che oggi nel negozio ha preso il suo posto.

Immagine notturna del santuario di Boccadirio

Sarà il cardinale Simoni – martire vivente” nelle parole di papa Francesco, per ricordare la persecuzione del regime comunista albanese - a celebrare la Messa delle 11, accompagnata dalla preghiera di esorcismo e da una benedizione ai fedeli. Il cardinale ha un legame speciale con il santuario retto dai padri dehoniani. E aveva un rapporto di amicizia sincera con Floriana.

Floriana Raoni, morta a 72 anni: era la laica del santuario di Boccadirio

Ci sarà anche il gruppo di preghiera di Rinnovamento nello spirito domani, nel pomeriggio di preghiera dedicato a Floriana.

Dalle 14.45 i canti, alle 15:30 il rosario seguito alle 16 dalle Messa di suffragio, presieduta dal rettore padre Franco e concelebrata da padre Agostino.

Pochi giorni fa, il 16 luglio, il santuario ha celebrato con una grande partecipazione di popolo il 544 anniversario dell’Apparizione. La Madonna si manifestò ai pastorelli Donato e Cornelia e chiese di edificare un luogo di preghiera. Ed è questo, fanno notare i padri dehoniani, l’anima vera di Boccadirio: essere un luogo del popolo.