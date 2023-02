Esordisce in città il Jerusalem Quartet

La stagione di Musica Insieme prosegue domani alle 20,30 all’auditorium Manzoni con debutto a Bologna di uno dei quartetti più apprezzati del panorama internazionale degli ultimi 30 anni, lo straordinario Jerusalem Quartet, accanto ad Elisabeth Leonskaja, la leggendaria pianista georgiana che torna a sua volta a Musica Insieme dopo quasi 35 anni.

In programma tre brani, tre secoli, tre monumenti del repertorio cameristico: il Settecento rappresentato dalla perfezione formale del Quartetto n. 35 di Haydn, l’Ottocento e il mitico, imponente Americano di Dvořák, dove due mondi e due storie sembrano intrecciarsi, ed infine il Novecento del Quintetto di Šostakovič.

"È raro che un quartetto suoni tre autori diversi di tre epoche diverse nello stesso programma – racconta Alexander Pavlovsky del Jerusalem Quartet a Musica Insieme – e ovviamente interpretiamo anche concerti monografici, ma penso che presentare autori differenti possa offrire uno sguardo più ampio e vario. Per noi ’papà Haydn’ è la base di riferimento: uno dei primi brani che abbiamo suonato è stato proprio il Quartetto in fa minore op. 20 n. 5, un’opera veramente rivoluzionaria in tutti i sensi. Ogni volta che suoniamo con un partner – prosegue – è come avere un ospite in famiglia. Il nostro quartetto infatti è una famiglia in cui vengono portate nuove idee, nuove energie. Unirci a Elisabeth Leonskaja rende ancora più interessante il nostro lavoro e ci emoziona molto. Ha una splendida personalità, non solo sul palco ma anche nella vita. Siamo felici di esibirci con lei ed ancora oggi impariamo molto da questa grande artista, dal suo suono ricco di colori e di magia. Il Quintetto di Šostakovič ci darà l’opportunità di dimostrare sia la tecnica che l’espressività dell’ensemble, la nostra specifica sonorità e la fusione con il pianoforte di Elisabeth. Sarà una serata speciale".