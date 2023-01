’Espatriare’: la storia di una famiglia ebrea per non dimenticare

Al Museo ebraico di via Valdonica questo pomeriggio alle 16 sarà presentato il libro ’È presa la decisione di espatriare. Storia di una famiglia ebraica tra persecuzione e dopoguerra’ di Francesca Panozzo (ed Minerva). A parlarne con l’autrice ci saranno Caterina Quarini, Massimo Sinigaglia, Franca Heiman e Marco Fiorentino. La storia dei Sinigaglia appartiene alla storia del Novecento e contiene in sé le storie di tante famiglie ebraiche che negli anni Trenta videro la propria vita sconvolta per la sola colpa di essere nati ebrei.