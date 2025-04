Esperienza diretta di buona sanità

L’altra sera ero a casa tranquillo, quando mi chiama il mio medico di base (dott. FS): "Vada subito al pronto soccorso". Chiarito che non si tratta di uno scherzo, rispondo che certo seguirò i suoi consigli anche se non ne vedo la ragione, domani "mattina andrò a un pronto soccorso". Risposta gelida del medico: "No subito, prima di mangiare! Vada!". In breve mi faccio accompagnare al Sant’Orsola, poi diagnosi di iperpotassemia, nottata su una sedia, fleboclisi a go go e alla mattina dimissioni: guarito. Cosa era successo? La mattina avevo fatto un esame del sangue di routine e al laboratorio centrale di analisi qualcuno aveva letto il risultato e notato il valore eccessivo del mio patassio aveva telefonato al mio medico avvisandolo del rischio di “perdere” un suo paziente! Dall’analista, al mio medico, al personale del pronto soccorso, in 12 ore, dalle 8 di sera alle 8 del giorno successivo, una catena di interventi rapidi ed efficaci. Grazie a tutti.

Mario Salmon