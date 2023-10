Esperti a confronto su educazione e infanzia

Alessandra Minello, Gherardo Colombo, Maura Gancitano, Walter Veltroni sono solo alcuni dei nomi che si alterneranno a San Lazzaro per ’Gli Stati Generali dell’Infanzia e dell’Adolescenza’. Eventi, lectio magistralis e dibattiti per un confronto sulle azioni di oggi e quelle da intraprendere nel futuro sul tema della denatalità e dell’educazione degli adulti di domani. Il 26, 27 e 28 ottobre il Comune si animerà con una serie di appuntamenti tutti gratuiti e aperti al pubblico, in partnership con Nomisma e con il patrocinio della Regione e della Città Metropolitana. Oltre 50 ospiti confermati per più di 20 tavoli e panel. L’inaugurazione degli Stati Generali dell’Infanzia e dell’Adolescenza sarà al Campus Kids, il nuovo polo scolastico ideato da Mario Cucinella Architects, mentre gli altri incontri si svolgeranno alla Mediateca comunale o all’Itc Teatro.

Tre i percorsi tematici: ‘genitorialità’, ‘infanzia’ ed ‘adolescenza’. Si analizzeranno le trasformazioni demografiche e sociali degli ultimi decenni insieme alla direttrice dell’Istat Linda Laura Sabbadini mentre il sociologo Paolo Crepet aprirà un dialogo diretto con i giovani del territorio. Lo psicanalista Massimo Ammaniti spiegherà cosa sia la memoria del corpo e come incida sulle relazioni e si potrà assistere alla lectio del teologo Vito Mancuso sull’educazione etica. E ancora: il neuroscienziato Giacomo Rizzolatti, lo scopritore dei neuroni a specchio; il grande autore di cruciverba Stefano Bartezzaghi; l’oggi acclamato scrittore Walter Veltroni, in passato sindaco di Roma; l’ex magistrato Gherardo Colombo che condividerà con gli studenti sanlazzaresi la propria conoscenza ed esperienza sul tema giustizia; la filosofa Maura Gancitano (autrice di ‘Ma chi me lo fa fare’), la ricercatrice Alessandra Minello (autrice di ‘Non è un paese per madri’).

Nel programma sarà dato spazio inoltre a un confronto tra sindaci.

"Il tema della natalità e dell’educazione dei bambini e adolescenti è assolutamente prioritario perché è con loro che si gioca l’evoluzione e la qualità della nostra vita e del futuro del nostro paese. Per questo abbiamo invitato esperti, psichiatri, antropologi, scienziati e pedagogisti e tutte quelle figure che sentono la responsabilità di fare la propria parte per lasciare un segno positivo nel Paese" sottolinea Benedetta Simon, assessore alle Politiche per la famiglia.

Zoe Pederzini