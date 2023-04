Esperti mondiali a convegno sullla salute del nostro respiro

‘Alla ricerca del... respiro perduto - Approccio multilaterale e integrato per la prevenzione, cura e benessere’. È il titolo e il tema di un convegno che si svolgerà sabato 27 maggio 2023, dalle 9 all’Anusca Palace Hotel di Castel San Pietro. Ad organizzare l’evento sarà la Femtec (World Federation of Hydrotherapy and Climatotherapy), in collaborazione con Anusca, Gard Italia (Global Alliance Chronic Respiratory Diseases), Aist (Associazione Italiana Studio Tosse) e, naturalmente, i padroni di casa delle Terme di Castel San Pietro.

Nel corso dell’evento, che ha ottenuto il patrocinio del Ministero della Salute, verrà fornito un quadro aggiornato delle patologie croniche dell’apparato respiratorio con le sue implicazioni sociali ed economiche, e verranno illustrati gli stati di avanzamento delle terapie e le strategie di prevenzione. Inoltre, saranno presentati i percorsi e le tecniche riabilitative delle patologie post Covid-19. Una finestra verrà poi aperta sull’importanza di valorizzare il ruolo delle associazioni di pazienti con il coinvolgimento della società civile, e su come affrontare il tema della respirazione in modo globale, come possibile veicolo di sostanze tossiche e come strumento di cura. Per Stefano Iseppi (nella foto), amministratore delegato della società Terme, "è un onore per Castel San Pietro, e in particolare per il Gruppo Anusca a cui fanno capo le nostre Terme, ospitare questo convegno internazionale di così grande rilevanza medico-scientifica. La scelta della nostra città e del sistema che rappresentiamo è per noi un riconoscimento per il ruolo svolto dal nostro centro termale per la cura, la prevenzione e la riabilitazione di diverse patologie respiratorie. Le nostre due pregiate acque termali, sulfurea e salsobromoiodica, infatti, sono efficaci nella cura delle patologie delle prime vie aeree e nelle bronchiti croniche", è la sottolineatura di Iseppi, che aggiunge come proprio alle Terme castellane sia possibile "affrontare il problema con una équipe multiprofessionale con i dottori Riggio, Romeo e Mirabelli specializzati in otorinolaringoiatria e con un pneumologo, Daniel Grossi, proveniente dal Bellaria di Bologna, che cura sia la riabilitazione respiratoria sia i disturbi respiratori del sonno, fra cui le apnee notturne". Infine, la partecipazione al convegno assicurerà 8 crediti Ecm per medico chirurgo, Terapista, biologo, dietista, farmacista, fisioterapista, infermiere e psicologo.

c. b.