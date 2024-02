Esperti parlano di adolescenza

Ultimo appuntamento ad Anzola della rassegna "Adolescenza, possiamo parlarne?". Iniziativa promossa dal centro per le famiglie di Terre d’Acqua Casa Isora e dalla cooperativa Bangherang che ha previsto sei incontri nei comuni dell’Unione di Terre d’Acqua. L’appuntamento ad Anzola è fissato per martedì 20 febbraio, dalle 18 alle 20, nel centro giovani "La Saletta", in via 10 Settembre. Saranno presenti Lidia De Vido e Riccardo Lombi, dell’area "sostenibilità e outdoor" della cooperativa sociale La Carovana. Durante l’incontro si parlerà dell’attività outdoor vista come strumento di comunicazione con i figli. Per info e per partecipare: info@bangherang.it.