Esperti Pnrr, vince la Regione

La gestione delle risorse umane e del Pnrr da parte della Regione è stata corretta. Questo il senso delle prime sentenze del tribunale del lavoro, che ha respinto tutte le richieste di quattro dei sette ex collaboratori della Regione Emilia-Romagna, i quali avevano fatto ricorso contro il mancato rinnovo dei loro contratti di lavoro autonomo al termine del primo anno di incarico nell’ambito del progetto ‘1000 esperti’ Pnrr.

Le richieste andavano dal reintegro al risarcimento del danno, in virtù della presunta illegittimità della decisione di non procedere al rinnovo sulla base di un "non positivo contributo al progetto".

A renderlo noto è la Regione stessa, che sottolinea come sia stata stata riconosciuta la "piena legittimità dell’operato dell’amministrazione", dotata di una discrezionalità nella scelta dei collaboratori da rinnovare al termine dell’anno di vigenza del contratto, "sempre che – si legge nella sentenza – risultati siano stati raggiunti (requisito oggettivo) e il collaboratore abbia ricevuto una valutazione positiva (requisito soggettivo)". Scelta operata in termini di facoltà, collegata all’interesse pubblico finalizzato al raggiungimento dei risultati del progetto, ma non di obbligo, come sostenuto anche dal dipartimento della Funzione pubblica della presidenza del Consiglio.

Le sentenze riconoscono che non si configura alcun diritto soggettivo al rinnovo per il ricorrente "anche nel caso in cui i risultati siano stati raggiunti e pure laddove la Regione abbia valutato positivamente la sua performance".