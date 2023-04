Esplode il bancomat della filiale Banditi in fuga senza il bottino

Un botto che ha fatto tremare tutto il palazzo e svegliato mezzo paese ma bottino nullo per la banda del bancomat che l’altra notte ha assaltato l’erogatore automatico di contanti della filiale Bper di Calderino, capoluogo di Monte San Pietro. Nel mirino di una banda specializzata in questo settore criminale c’è finita questa filiale bancaria che occupa il piano terreno del palazzo che affaccia sulla provinciale Valle del Lavino.

I malviventi sono entrati in azione intorno alle 3 e un quarto. Hanno piazzato la ‘marmotta’ esplosiva all’imbocco dell’erogatore automatico di contanti, che è posto sulla facciata, sul lato destro dell’ingresso. Quando il detonatore ha sventrato il bancomat è scattato anche l’allarme. L’effetto è stato devastante per l’interno della filiale col blocco blindato squarciato e proiettato contro le pareti mobili interne. Manca ancora la versione ufficiale, ma pare che tutta questa operazione non abbia messo i malviventi nelle condizioni di mettere le mani sui contanti. Pare infatti che in questo periodo, che registra la ripresa dell’attività di una attiva ‘batteria’ di ladri specializzati in questo tipo di colpo (lo scorso 8 aprile un assalto bancomat si è verificato a Calderara) le banche si siano orientate a ricaricare i bancomat con cifre inferiori del passato.

"Quelli che abitano qui sopra e anche nei dintorni si sono svegliati tutti di soprassalto, con una gran paura, dal momento che i muri hanno tremato, e quando si dorme poi si realizza dopo un po’ quello che è successo -racconta un residente nel palazzo vicino- Il fatto è che ci siamo poi svegliati anche noi perchè il botto è stato proprio notevole...", conclude. Il tempo di alzare le tapparelle e la banda era già salita sull’auto che potrebbe avere preso la direzione della montagna dal momento che verso valle i fuggitivi sarebbero stati intercettati dalle forze dell’ordine. Nessun danno a persone e neppure agli appartamenti dei piani superiori. Indaga la sezione investigativa scientifica dei Carabinieri.

g. m.