Esplode l’acquedotto in via Ugo Bassi. Auto nella voragine, venti case a secco

Un’automobile quasi inghiottita nella voragine, allagamenti in cantine e garage, strada interrotta e disagi per tutta la mattinata di ieri a Casalecchio per via della rottura di una condotta dell’acquedotto che scorre sotto la corsia di via Ugo Bassi, avvenuta nel corso della notte. La strada centrale della cittadina sul Reno, riqualificata due anni fa, intensamente percorsa da auto e autobus, è stata chiusa fin dal primo mattino per il pericolo costituito dai cedimenti di diversi tratti che corrispondono al percorso del tubo, che si è squarciato riversando per diverse ore acqua potabile in strada e lungo i fossi, con la formazione di allagamenti a valle e soprattutto agli ingressi di garage e cantine interrate.

Nessun ferito e solo consistenti danni materiali, anche se Pietro Cappellini e Gianpiero Biondo, del gruppo FdI, si domandano "cosa sarebbe successo se, nel momento della rottura, il tram fosse passato da lì? La sola idea di un potenziale disastro è sufficiente a sottolineare l’urgenza di intervenire con misure concrete per prevenire simili situazioni", hanno dichiarato gli esponenti dell’opposizione, in un comunicato uscito poco dopo il post del sindaco Ruggeri. Il quale, di prima mattina, aveva svolgo un sopralluogo nella via transennata e presidiata dai Vigili del fuoco.

"Purtroppo, non è la prima volta che si verifica un episodio simile in questo tratto di strada, e ne siamo pienamente consapevoli. Per questo abbiamo richiesto un’ispezione approfondita della rete idrica di Hera al fine di valutarne il completo rifacimento. Ritengo inaccettabile che si continui a convivere con problemi ricorrenti senza intervenire in modo risolutivo – ha sbottato il primo cittadino –. Staremo al fianco dei residenti per garantire che venga trovata una soluzione definitiva. E che questo avvenga al più presto", conclude in modo imperativo il primo cittadino. Solidarietà ai residenti, ai danneggiati e alla famiglie rimaste senza acqua, che sono una ventina di utenze secondo le informazioni di Hera, anche dal gruppo di Fratelli d’Italia, che chiede "che vengano adottate misure urgenti per risolvere il problema e garantire la sicurezza dei residenti. In particolare, riteniamo fondamentale che venga effettuata una mappatura dettagliata delle infrastrutture idriche su tutto il territorio comunale, al fine di prevenire il ripetersi di simili criticità e assicurare una gestione più efficiente e sicura dei servizi pubblici", concludono i consiglieri di opposizione.

La memoria va direttamente al collasso di un tratto principale della condotta fognaria che lo scorso inverno aveva aperto una voragine nel parcheggione a fianco della Casa della conoscenza. Anche allora si rischiò l’incolumità pubblica e fu necessario un intervento ampio di ripristino dal parte di Hera.

Gabriele Mignardi