Fanno esplodere il bancomat a Bologna, boato e fuga senza bottino

Bologna, 9 novembre 2023 – Assalto al bancomat della Deutsche Bank di via Emilia Ponente, questa notte intorno alle 4. Ignoti hanno caricato con dell’esplosivo lo sportello, che è stato fatto saltare.

Tuttavia il boato provocato dall’esplosione ha subito messo in allarme i residenti, che hanno chiamato il 112. In un attimo, pattuglie del Radiomobile e della stazione Bertalia dei carabinieri si sono precipitati davanti alla filiale, mettendo in fuga i bancomattari, prima che riuscissero ad asportare il denaro contante contenuto nello sportello.

Ora i militari dell’Arma stanno lavorando per risalire alla banda, analizzando i video ripresi dagli impianti di sorveglianza della zona e ascoltando le testimonianze dei residenti.