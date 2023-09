Esplorando Bologna, Parole al Muro e Il Grido del Pensiero

Nell’ambito di Alma Fest, oggi in agenda ci sono diversi appuntamenti da tenere d’occhio. Come Parole al muro (alle 18) in Aula Pascoli (via Zamboni, 32), in cui si conduce una riflessione su cosa succederebbe se, come a Pompei, i muri del centro storico di Bologna fossero cristallizzati in questo esatto momento. A dialogare su scritte e graffiti del centro storico, fra decoro urbano e vita universitaria, saranno Elena Di Gioia, Etta Polico (Serendippo), Andrea Ugolini (Università di Bologna) e Leonardo Vicari.

Alle 21, nell’Aula Magna di Santa Lucia, ecco invece Il grido del pensiero. Al centro, alcuni testi di Platone, Aristotele, Cicerone e Seneca focalizzati sulla priorità della conoscenza e dell’impegno politico - interpretati da Giacomo Armaroli e Micaela Casalboni. L’introduzione e il commento sono affidati a Ivano Dionigi e Francesca Mannocchi, giornalista e scrittrice.