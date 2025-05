Esplosione a Suviana: gli indagati. Tra loro il direttore del sito di Bargi e due responsabili idroelettrici Enel

Strage di Suviana, indagati tre responsabili di Enel Green Power e due professionisti di società esterne a Enel. In totale, sono cinque gli indagati per omicidio colposo plurimo sul lavoro, disastro colposo e lesioni colpose sul lavoro. Si tratta di Massimo Sessego, 59 anni, responsabile idroelettrico Area Centro Nord Enel Green Power; Simone De Angelis, 45 anni, capo unità esercizio Suviana di Enel Green Power; Carlo Galli, 44 anni, responsabile idroelettrico manutenzione Area Centro Nord Enel Green Power; e poi un tecnico responsabile dei lavori, Franco Cespa, 71 anni, e l’ingegnere per la sicurezza, Luca Lenzi, 58 anni. L’iscrizione degli indagati è un atto dovuto in vista degli accertamenti irripetibili da parte dei tecnici. È pero ancora da fissare la data dell’accertamento irripetibile da svolgere nella centrale, operazione con cui si dovranno recuperare parti dei ‘cervelli elettronici’: il prossimo passo sarà infatti l’immersione dei sommozzatori dei vigili del fuoco, per poter staccare dalle pareti e prelevare, al piano -6 della centrale, alcune parti dell’impianto: componenti elettronici da analizzare in combinazione alle scatole nere, già estratte.

La tragedia il 9 aprile 2024: quel pomeriggio, alle 15, esplose la turbina numero due della centrale idroelettrica Enel Green Power di Bargi, spazzando via sette vite, tutti tecnici specializzati, mentre otto lavoratori rimasero feriti. Simone De Angelis, direttore del sito, non era in sede quel giorno, ma si era precipitato lì appena saputa la notizia e in quei tragici giorni si era occupato, senza fermarsi, del recupero dei corpi, aiutando i soccorritori. Quando fu ritrovata l’ultima vittima, Vincenzo Garzillo, il capo della centrale si era sentito male: quel pomeriggio, perse i colleghi che conosceva bene, con loro lavorava tutti i giorni.

Per quanto riguarda gli indagati di società esterne a Enel, ci sono Luca Lenzi, che ora è il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori della torre Garisenda, e Franco Cespa, responsabile dei lavori nel sito, che subito dopo la strage aveva dichiarato che non c’erano state irregolarità nei lavori da lui seguiti e che tutti i tecnici all’opera quel giorno erano molto competenti.

Gli avvisi di garanzia intanto consentono agli indagati di nominare dei propri consulenti e prendere parte agli accertamenti nel sito di Bargi. Riguardo l’iscrizione degli indagati, Enel Green Power Italia precisa che "si tratterebbe di un atto dovuto a garanzia delle persone indagate, in vista di un accertamento tecnico irripetibile che gli inquirenti intendono svolgere per verificare la dinamica dell’evento. La società continua a collaborare con le autorità per accertare le cause dell’evento".

Quel pomeriggio rimasero uccisi Adriano Scandellari, 57 anni, di Ponte San Nicolò (Padova); Paolo Casiraghi, milanese di 59 anni; Alessandro D’Andrea, 37 anni, originario di Forcoli (Pisa); Vincenzo Garzillo, napoletano di 68 anni; Pavel Petronel Tanase, 45 anni, romeno, residente nel Torinese; Mario Pisani, tarantino di 73 anni; e Vincenzo Franchina, messinese di 35 anni. Otto i feriti, tra loro tre ragazzi dell’Appennino bolognese: Leonardo Raffreddato, di Camugnano, Nicholas Bernardini, di Gaggio Montano, e Jonathan Andrisano, di Castiglione.