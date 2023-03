Esplosione al distributore Gravissimo automobilista

di Nicoletta Tempera

Un’esplosione terribile. L’auto che, come una bomba, deflagra. E intorno crollano pezzi di solaio e brandelli di lamiera. In mezzo, l’automobilista, proprietario della macchina a cui aveva appena terminato di fare il pieno di metano. Ferito gravissimo. Il terribile incidente è avvenuto ieri sera, poco prima delle 20, in via Alberelli a Borgo Panigale, al distributore Bipiemme. Quattro i feriti, tra cui il quarantacinquenne, in condizioni critiche, trasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore con traumi serissimi, in particolare a una gamba.

Stando a quanto ricostruito dai vigili del fuoco e dai carabinieri della compagnia di Borgo Panigale, intervenuti assieme al Radiomobile e alla Scientifica dell’Arma, la vittima, dopo aver fatto il pieno alla sua auto ed essere andato a pagare alla cassa, stava tornando alla macchina, quando una delle bombole del veicolo è esplosa, con la deflagrazione che ha investito in pieno l’uomo, recidendogli quasi una gamba. Una violenza tale da staccare i listoni della tettoia del distributore, che sono crollati addosso agli altri automobilisti che stavano anche loro facendo rifornimento di gas. Il quarantacinquenne è stato subito soccorso dal titolare del distributore e dagli altri testimoni, che hanno allertato il 118: le condizioni della vittima sono apparse immediatamente gravissime. È ricoverato, in prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita.

Un attimo dopo sono arrivati i militari dell’Arma, assieme ai pompieri, che stanno ora indagando per capire esattamente cosa sia accaduto: se l’esplosione sia stata causata da un problema alla bombola dell’auto o se a causare il disastro sia stata invece la pompa del distributore difettosa, che avrebbe riempito oltre misura il serbatoio di gas. Accertamenti per cui sarà necessario mettere sotto sequestro l’intero impianto. Del gravissimo incidente è stato informato il pm di turno.

Anche gli altri automobilisti coinvolti nell’esplosione, investiti dall’onda d’urto dello scoppio, hanno fatto ricorso alle cure dei sanitari del 118 intervenuti con più ambulanze in via Alberelli: fortunatamente, le loro condizioni non sono gravi da destare preoccupazione. Alcuni sono stati medicati sul posto, altri sono stati accompagnati al pronto soccorso. Sotto choc il proprietario del distributore, sconvolto da quanto avvenuto sotto i suoi occhi.